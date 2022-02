Einzelhändler in Aalen und Ulm haben erleichtert auf den Wegfall der 3G-Regel reagiert. Kunden müssen ab Mittwoch nur noch eine FFP2-Maske tragen. Das weckt Hoffnungen.

Die 3G-Regel im Einzelhandel in Baden-Württemberg wird aufgehoben. Das kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstagmittag nach der Kabinettssitzung an. Die neue Corona-Verordnung soll am Mittwoch (9.2.) in Kraft treten. Künftig soll im Einzelhandel nur noch eine FFP2-Maskenpflicht gelten.

Citymarketing Aalen: "Tolle Nachricht"

Der Aalener Citymanager Reinhard Skusa sprach am Dienstag im SWR-Interview von einer "tollen Nachricht". Es sei wichtig, eine weitere Hürde abzubauen. Denn die Innenstädte litten unter Maßnahmen, "das ist schon spürbar", so Skusa. Jedes Mal, wenn es eine Änderung bei der Verordnung gab, sei die Verunsicherung bei den Kunden zwei oder drei Wochen lang spürbar gewesen.

IHK Ulm: "Wegfall gutes Signal"

Erleichterung auch bei der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK) - vor allem, weil im angrenzenden Bayern die 2G-Regel schon vor gut zwei Wochen weggefallen war und die hiesige Kundschaft ins Nachbarland abgewandert sei. Der stellvertretende IHK-Geschäftsführer Jonas Pürckhauer sagte, die 3G-Beschränkungen könnten "ruhigen Gewissens" wegfallen. Die Zugangskontrollen hätten auch eine deutliche Mehrbelastung für die Einzelhändler bedeutet.

"Für die Innenstädte ist das also eine tolle Nachricht, dass eine weitere Barriere für den Zugang wegfällt."

Der Wegfall der Zugangsbeschränkungen sei ein gutes Signal, denn der Handel sei kein Infektionstreiber.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

Ulmer City Marketing: 3G-Wegfall "eine Erleichterung"

Dies sieht auch Michael Klamser, Vorsitzender des Vereins Ulmer City Marketing, so. Der Wegfall der 3G-Regelung sei eine deutliche Erleichterung. Das sage er auch aus eigener Erfahrung, so der Inhaber eines Sportgeschäfts in Ulm.

"Wir mussten den Hintereingang zu lassen, weil wir nicht an zwei Stellen kontrollieren konnten, das ist jetzt eine deutliche Erleichterung."

Ein Wermutstropfen bleibe aber, so Klamser - dass 2G weiterhin in der Gastronomie gelte. Man spüre, dass dies die Aufenthaltsqualität in der Stadt schmälere und weniger Bummler vorbeikämen. Trotzdem glaubt er, dass sich die Kundenfrequenz jetzt wieder erhöhen werde.

Klamser: "Lieferengpässe bleiben"

Dennoch gebe es immer noch sehr vorsichtige Kundschaft, die gerade im Hinblick auf die Omikron-Variante nur das Nötigste einkaufe. Und: "Was sich dadurch nicht verbessert, ist die Warenverfügbarkeit. Da haben wir weiterhin mit Lieferengpässen zu kämpfen." Klamser schätzt, dass es noch zwei bis drei Jahre dauern könnte, bis sich die Lieferketten wieder normalisiert haben.

Handelsverband Baden-Württemberg: "gute Entwicklung"

Der Präsident des Handelsverbandes Baden-Württemberg, Hermann Hutter aus Günzburg, sagte im SWR-Interview, viele Geschäfte stünden mit dem Rücken zur Wand.

"Da freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt keine Kontrollen mehr machen müssen und dass die Leute frei einkaufen können."

Der Handel habe ein "Sonderopfer gebracht" und auch die angekündigten großen Finanzhilfen seien im großen Ganzen wegen der geltenden Zugangsbeschränkungen gar nicht angekommen. Insgesamt sei dies eine gute Entwicklung.

Hutter: "Keine Euphorie innerhalb von Wochen"

Trotz des Wegfalls der 3G-Regel erwarte man im stationären Einzelhandel "keine Euphorie, die jetzt innerhalb von Wochen kommt." Nur weil jetzt 2G oder 3G wegfalle, würden die Städte nicht gleich überbevölkert sein. Viele Menschen hätten sich ans Einkaufen im Internet gewöhnt und in Zeiten hoher Inzidenzen sei bei der Kundschaft natürlich noch eine gewisse Vorsicht da. Insgesamt sei es in den Innenstädten 25 bis 30 Prozent weniger gewesen, "das wird jetzt besser", meint Hutter.