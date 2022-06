In den baden-württembergischen Landkreisen der Region sind die Einwohnerzahlen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen - vor allem im Alb-Donau-Kreis. Laut statistischem Landesamt zählt der Alb-Donau-Kreis mit einem Plus von 1.500 Einwohnern beziehungsweise 0,8 Prozent zu den am schnellsten wachsenden Landkreisen. Auch der Kreis Biberach liegt mit einer Zunahme von 0,5 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt. In der Stadt Ulm beträgt der Einwohnerzuwachs 0,4 Prozent, im Ostalbkreis 0,2 und im Kreis Heidenheim 0,1 Prozent. In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben als geboren wurden. Die Einwohnerzahlen steigen aber aufgrund von Zuwanderungen.