Die Stadt Ulm und der Verein "Klötzlebauer" haben ein Modell des ehemaligen Geburtshauses Albert Einsteins aus Lego gebaut. Es wird Teil des geplanten Museums über den in Ulm geborenen Physiker und seine Familie. Das Haus war im zweiten Weltkrieg zerstört worden. Das Modell wurde anhand weniger Fotos und Original-Plänen nachgebaut, teilte die Stadt Ulm mit. Bei den Farben mussten sich die Legobauer an Nachbargebäuden orientieren, da es keine Farbaufnahmen von Einsteins Geburtshaus gibt. 15.000 Legosteine wurden verbaut. Das Modell zeige auch zwei Zimmer mit der zeitgemäßen Einrichtung aus dem Jahr 1879, hieß es weiter. In dem Jahr wurde Albert Einstein in der Ulmer Bahnhofstraße geboren. Das Museum wird derzeit aufgebaut, es wird in einem Gebäude in der Ulmer Innenstadt eingerichtet und soll ab 2022 oder 2023 fertig sein.