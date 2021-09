per Mail teilen

Für den Einstein-Marathon in Ulm am 3. Oktober haben sich bislang knapp 6.600 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Wie die Veranstalter am Donnerstag außerdem mitteilten, gibt es mehr als 8.000 Anmeldungen für die Nachwuchsangebote für Schüler und Kinder. Das Hygienekonzept für die Großveranstaltung soll kommende Woche bekannt gegeben werden.