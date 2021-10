Rund 6.500 Starter beim Einstein-Marathon

per Mail teilen

Die rund 6.500 Teilnehmer beim 17. Einstein-Marathon am Sonntag in Ulm haben trotz strenger Corona-Regeln gute Laufbedingungen. Das sagte Mit-Organisator Florian Wacker dem SWR. Bei der Streckenführung wurde laut Wacker darauf geachtet, große Menschenansammlungen durch Zuschauer zu vermeiden. Die Laufstrecken führen meist entlang der Donau und nicht durch die Innenstadt. Es bestehe Maskenpflicht für die Zuschauer; außerdem müssten die Teilnehmer nachweisen, ob sie genesen, geimpft oder auf Corona getestet wurden. Start ist an der Messe und das Ziel im Donaustadion.