Im kommenden September kommen in Aalen weniger Kinder neu in die Schule als im Jahr zuvor. Wie am Mittwoch im Kultur- und Bildungsausschuss des Gemeinderats bekannt gegeben wurde, liegen 534 Grundschulanmeldungen vor, ein Rückgang um rund sieben Prozent. Gleichzeitig wird voraussichtlich fast jeder zweite Viertklässler in ein Gymnasium überwechseln.