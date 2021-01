Wegen Corona müssen sozialen Kontakte zurzeit auf ein Minimum reduziert werden. Isolation kann aber krank machen, warnt der Ulmer Psychiater Prof. Manfred Spitzer. Er rät zu direktem Kontakt - und zwar virtuell.

"Wenn man es missversteht und sich einigelt, dann kann Einsamkeit aufkommen", sagt Prof. Manfred Spitzer von der Uni Ulm. Der Psychiater rät daher zum Telefonieren. Denn im Gegensatz zum Tier könne der Menschen den direkten Körperkontakt durch Sprache ersetzen. Und das stabilisiere sogar unser Immunsystem.

Spitzer sieht vor allem bei jungen Menschen die Gefahr, in die Depression abzudriften. Einige würden bereits jetzt keine Perspektive mehr sehen und sich hilflos fühlen. Er erwartet durch den Lockdown einige Spätfolgen. "Gerade die jungen Menschen werden am längsten daran knabbern", sagt der Psychiater. Das Telefonieren oder das virtuelle Zusammenkommen könne Einsamkeit vertreiben.

Ulmer Projekt gegen Einsamkeit

Das Ulmer Projekt ViVes arbeitet gegen die Einsamkeit. ViVes heißt Virtuell Verbunden - und richtet sich vor allem an Senioren und Seniorinnen in Baden-Württemberg, aber nicht nur. Die Idee dazu entstand während der Corona-Pandemie. "Wir wollen Menschen gerade in dieser Zeit, in der sie sich nicht treffen können, in Kontakt bringen und Soziales aufbauen", sagt Carmen Stadelhof von ViVes.

Das Angebot ist vielfältig. Es reicht von Sprachkursen über Diskussionsrunden bis hin zu Filmbesprechungen oder sogennante Come Together Sessions, an denen sich jeder beteiligen kann: Jung und Alt und auch international.

ViVes-Nutzerin: "So viele Möglichkeiten"

Eine Nutzerin ist Christel Freitag-Wagner und sie sieht viele Vorteile bei virtuellen Treffen: "Ich kann viel mehr Gruppen treffen, als ich normal getroffen hätte. Das wäre mir alles zu viel gewesen, so viel aus dem Haus zu kommen." Es gebe so viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sagt sie.

ViVes soll auch nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen weiterbestehen. Dann aber als Mischform, denn geplant ist, dass sich die digital geknüpften Bekanntschaften nach der Pandemie auch offline treffen können.