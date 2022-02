Einsätze wegen Sturmschäden auf der Ostalb

Allein im Ostalbkreis hatten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht 14 Einsätze wegen Sturmschäden. Meist mussten sie umgestürzte Bäume von der Straße räumen. In Gschwend fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto, der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt, so die Polizei. Auch ein Zelt wurde durch die Feuerwehr gesichert. In Schwäbisch Gmünd wurde ein Anhänger durch eine Sturmböe umgeworfen. Verletzt wurde niemand.



In Reimlingen im Kreis Donau-Ries hat in der Nacht eine Sturmböe zwei Jugendliche auf ihren Fahrrädern umgeworfen. Sie waren laut Polizei auf einer abschüssigen Straße ins Schleudern geraten. Eine 15-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ihr 16-jähriger Begleiter erlitt Schürfwunden.