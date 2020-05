per Mail teilen

Die Städte in der Region haben Einnahmen aus Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. In Schwäbisch Gmünd ist in etwa 250 Bescheiden eine Summe von insgesamt 60.000 Euro gefordert worden. Die Stadt Heidenheim berichtet von bislang 300 Bußgeld-Verstößen. Ausgehend von einer Mindeststrafe von 100 Euro pro Bescheid dürften auch hier einige zehntausend Euro zusammenkommen. Laut einem Sprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd gibt es dadurch aber keine Mehreinnahmen. Wegen der Pandemie erhalten zum Beispiel weniger Parksünder Bußgeldbescheide.