per Mail teilen

Der Einkaufswagenhersteller Wanzl aus Leipheim im Landkreis Günzburg hat am Montag seine Produktion wieder aufgenommen. Wegen Corona-Schutzmaßnahmen hatten die deutschen Werke zwei Wochen geschlossen.

Die Firma Wanzl aus Leipheim ist der weltweit größte Hersteller von Einkaufswagen. Die Produktion stand hierzulande wegen des Coronavirus zwei Wochen lang still. Wanzl wollte in dieser Zeit Schutzmaßnahmen treffen, damit sich möglichst wenige Mitarbeiter mit dem Coronavirus anstecken. Wie Pressesprecher Jürgen Frank mitteilte, habe man im Werk beispielsweise einen Spuck- und Niesschutz an vielen Stellen angebracht.

Die Produktion bei Wanzl in Leipheim läuft wieder an (Symbolfoto) Imago imago images / CTK Photo

Bodenmarkierungen und "Desinfektionsschleuse"

Außerdem soll es jetzt Bodenmarkierungen geben, die für das Einhalten der Abstandsregelung sorgen sollen. Laut Frank ist nun am Werkseingang auch eine "Desinfektionsschleuse" angebracht. Die Schiebetüren sollen sich für die Mitarbeiter nur dann öffnen, wenn sie vorher die Vorrichtung zum Desinfizieren der Hände betätigt haben.