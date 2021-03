Erleichterung in Aalen - Geschäfte wieder offen

Endlich wieder bei einem Stadtbummel in einem Geschäft einkaufen - das ist seit Montag im Ostalbkreis möglich. In Aalen waren bereits am Vormittag viele Kunden unterwegs.