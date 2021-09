Arbeitsstreit bei Hartmann ist beigelegt

Der Arbeitsstreit beim Hygieneprodukte-Hersteller Hartmann am Standort in Herbrechtingen im Kreis Heidenheim ist beigelegt. Wie das Unternehmen dem SWR bestätigt hat, habe man sich mit dem Betriebsrat nach sieben Monaten Verhandlungen auf ein neues Arbeitszeitmodell geeinigt. Zuerst hatte die "Heidenheimer Zeitung" darüber berichtet. Demnach soll es ab Januar in den Fertigungsanlagen in Herbrechtingen statt vier statt drei Arbeitsschichten geben - bei einer Fünf-Tage-Woche. Zunächst sollen davon knapp die Hälfte der 180 Beschäftigen betroffen sein. In dem Werk waren die Maschinenanlagen modernisiert worden. Dadurch können nun mehr Inkontinenzartikel in kürzerer Zeit produziert werden. Die Arbeitnehmenden befürchteten deshalb finanzielle Einbußen. Das werde nun nicht der Fall sein, da sich die Wochenarbeitszeit erhöhe, heißt es. Laut Zeitung ist Herbrechtingen einer der wichtigsten Produktionsstandorte für Inkontinenzprodukte von Hartmann.