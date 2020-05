per Mail teilen

Das Einhorn hat es zu Ruhm in der Popkultur gebracht und ist zugleich historisches Fabelwesen. Das Museum im Kulturzentrum Prediger in Schwäbisch Gmünd widmet dem Einhorn jetzt eine Ausstellung.

Im Museum trifft schrille Popkultur auf eine jahrhundertealte Tradition des Einhorns als Wappentier von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis): Und so sieht man in der neuen Ausstellung weiße, flauschige Fabelwesen, manchmal haben sie eine rosa Mähne, manchmal schillern sie in allen Regenbogenfarben.

Ebenso zeigt die Ausstellung mit dem Titel "The Last Unicorn - das Einhorn im Spiegel der Popkultur" aber auch eine golden glänzende Einhornfigur, zum Beispiel auf einer Uhr aus der Zeit um 1600. Die Tradition des Einhorns als Wappentier der Stadt reicht fast 750 Jahre zurück.

In dieser Spannung zwischen plüschigem Pop-Charme und edel schimmernden Figuren, die die Jahrhunderte überdauert haben, ist die Ausstellung aufgebaut. Gezeigt werden Malereien, angewandte Kunst, Videos, Fotografie, Film, Lichtarbeiten und Skulpturen. Auch vier Rauminstallationen gehören zur Ausstellung, sagt Museumsleiter Max Tillmann. Es geht in Popkultur wie in historischer Kunst um die "ewigen Themen" wie Tod, Schönheit, Unsterblichkeit und die Suche nach Identität.

Zielgruppe junges Publikum

Mit der Schau will das Museum auch jüngeres Publikum locken. Grundlage der Ausstellung mit dem Titel "The Last Unicorn - das Einhorn im Spiegel der Popkultur" sind Peter S. Beagles gleichnamiger Kultroman aus dem Jahr 1968 und ein darauf basierender Zeichentrickfilm ("Das letzte Einhorn") aus dem Jahr 1982.

Eigentlich sollte die Ausstellung "The Last Unicorn" schon im März eröffnet werden. Dann funkte die Corona-Pandemie dazwischen. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Der Beginn war eigentlich für den 22. März geplant. Wegen der Corona-Krise musste er aber um mehr als zwei Monate verschoben werden. Offizieller Start ist am Sonntag.