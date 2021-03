Nicht nur für Grundschüler, auch für Abschlussklassen gibt es seit dieser Woche wieder Präsenzunterricht an der Schule. Allerdings im Wechsel mit Fernunterricht. Wie läuft das am Kepler-Gymnasium in Ulm?

Französisch-Leistungskurs am Freitagmorgen am Kepler-Gymnasium in Ulm. 14 Schülerinnen und Schüler sitzen in der Klasse. Überraschend dicht nebeneinander - so wie Nadja und Xenia. Nichts mit Sicherheitsabstand wegen Corona. Die beiden 17-Jährigen finden es nicht schlimm, sie würden sich ja auch in der Freizeit treffen. Der 18-jährige Paul sitzt in einer Reihe mit drei Mitschülern. Auch er fürchtet keine Infektion. Schließlich würden alle eine Maske tragen und alle zwanzig Minuten würden die Fenster zum Lüften geöffnet. Er fühle sich daher sicher. Ein CO-2-Messgerät, das meldet, wenn die Luft schlecht wird, gibt es der Klasse nicht.

Lüften ja - Abstand nein: Französisch-Leistungskurs der Abiturienten am Kepler in Ulm. SWR Torsten Blümke

Freude über Präsenzunterricht

Paul freut sich, dass es nach der langen Zwangspause endlich wieder Präsenzunterricht in der Schule gibt. Auch Johanna ist froh darüber. Ihr falle es schwer, sich beim Fernunterricht zu konzentrieren und bei der Sache zu bleiben. Beim Präsenzunterricht lerne sie besser und mehr.

Vormittags in der Schule, nachmittag Fernunterricht daheim

Derzeit sind nur rund 100 der insgesamt 900 Schüler des Kepler-Gymnasiums zum Präsenzunterricht an der Schule. Es sind die Jahrgangsstufen 1 und 2, also diejenigen, die in diesem und im nächsten Jahr ihr Abitur machen, erklärt Rektorin Dr. Karin Weidner-Reuter. Die eine Stufe hat vormittags Unterricht, die andere nachmittags. In der nächsten Woche werde gewechselt. Dies schafft allerdings auch Probleme.

Von 900 Schülerinnnen und Schülern sind momentan nur 100 beim Präsenzunterricht im Ulmer Keplergymnasium. SWR Torsten Blümke

Online-Unterricht im Schulbus

Die 17-jährige Julia aus Blaubeuren-Sonderbuch (Alb-Donau-Kreis) hatte in der ersten Woche am Vormittag Unterricht in der Schule, am Nachmittag Online-Unterricht. Zwischendurch fährt sie mit dem Bus nach Hause. Dafür hat sie theoretisch nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Das sei nicht zu schaffen. Deshalb muss sie sich im Bus in den Online-Unterricht einloggen, um nichts zu verpassen. Auch für die Lehrkräfte bringt der Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht keine Entlastung. Im Gegenteil: Beide Formen des Unterrichts benötigen ihre extra Vorbereitung. Das "Umswitchen" sei anstrengend, meint Lehrerin Anna Wagner. Den Mehraufwand nehmen sie und ihre Kollegin Isabelle Stehle dennoch für den Unterricht direkt vor der Klasse in Kauf.

"Das hat so gut getan, die physische Präsenz wieder zu spüren und auch durch Augenkontakt festzustellen: Haben sie es verstanden oder muss man noch nachjustieren? Das kann das Homeschooling nicht leisten." Isabelle Stehle, Lehrerin am Kepler-Gymnasium Ulm

Die Kinder kämen endlich raus, der Unterricht in der Schule sei viel effektiver als der Stress daheim beim Homeschooling - mit all den technischen Schwierigkeiten, meint auch Margit Röhm vom Elternbeirat. Doch sie hat Sorgen, ob ihre Tochter bis zu den Abi-Prüfungen im Mai versäumten Lehrstoff aufholen kann. Schülersprecherin Linn sieht die Situation differenzierter: Gerade zum Homeschooling gehöre viel Selbstdisziplin. Sie hat nicht den Eindruck, viel versäumt zu haben.

Überall im Schulgebäude gibt es Hinweise auf die Hygieneregeln. SWR Torsten Blümke

Rektorin: Start ist gelungen

Die Rektorin des Kepler-Gymnasiums, Karin Weidner-Reuter, ist mit dem Start in dieser Woche zufrieden. Für Lehrkräfte gab es Corona-Schnelltests von der Stadt. Alle waren negativ. Auch das Angebot des Landes, dass sich Pädagogen nun doch früher als geplant gegen das Coronavirus impfen lassen können, freut sie. Sie hat ihre Spritze schon hinter sich und geht nun gelassener in die nächste Schulwoche.

Landratsämter: Bislang keine höheren Infektionszahlen

Die Gesundheitsämter in Aalen, Heidenheim, Ulm und Biberach haben seit der Kita-und teilweise Schulöffnung am Montag bislang keinen Anstieg von Corona-Infektionen festgestellt. Einzelfälle wie eine derzeit geschlossene Kita in Laupheim (Kreis Biberach) oder Blaustein-Markbronn (Alb-Donau-Kreis) könnten nicht unbedingt auf die Öffnung zurückgeführt werden, hieß es. Allerdings betrage die Infektionszeit auch fünf bis zehn Tage, bevor verlässliche Zahlen vorlägen.