Mehrere Einbrüche an Weihnachten

Während der Weihnachtsfeiertage sind Einbrecher in mehrere Wohnhäuser in der Region eingestiegen. In Ellwangen brachen am Sonntag Unbekannte zwischen 17 und 19 Uhr in ein Wohnhaus ein. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten sie Schränke und Schubladen und erbeuteten Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Auch in Lorch (Ostalbkreis) wurden Diebe fündig. Mehrere technische Geräte im Wert von über 1.500 Euro wurden aus einem Wohnhaus entwendet. Die Täter wurden laut Polizei aber gestört und flüchteten über die Terrassentür. In Laichingen (Alb-Donau-Kreis) kam es am Samstag ebenfalls zu einem Einbruch. Auch hier ist die Schadenshöhe noch unklar.