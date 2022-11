Erneut sind in Schwäbisch Gmünd mehrere Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter haben es laut Polizei nur auf bestimmte Bauteile abgesehen.

Kuriose Einbruchserie im Ostalbkreis: Die Täter haben es offenbar immer auf BMWs abgesehen. (Symbolbild) IMAGO IMAGO / Silas Stein

Am Wochenende, vermutlich am frühen Samstagmorgen, haben es Unbekannte an sechs verschiedenen Orten in Schwäbisch Gmünd auf geparkte BMW-Autos abgesehen. Sie bauten nach Angaben der Polizei die Lenkräder und die Tachoarmaturen aus - jeweils im Wert von rund 1.000 Euro.

Zudem nahmen die Täter noch verschiedene persönliche Gegenstände der Fahrzeugbesitzer mit. In den vergangenen drei Wochen hatte es mehrere Fälle gegeben, in denen Unbekannte in Schwäbisch Gmünd BMWs aufgebrochen und Lenkräder sowie Tachoeinheiten gestohlen hatten.

So meldete die Polizei am 28. Oktober zwei PKW-Aufbrüche in Gmünd nach demselben Muster. Vier weitere BMWs wurden am 18. Oktober in Schwäbisch Gmünd-Straßdorf und in Waldstetten aufgebrochen. Die Täter schlugen dabei laut Polizei immer das hintere linke Eckfenster ein, öffneten die Autos und entwendeten das Lenkrad beziehungweise die Tachometer.