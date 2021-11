Zwei Männer sind am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in Neu-Ulm-Ludwigsfeld von zwei Einbrechern überfallen worden. Nach Mitteilung der Polizei schlief einer der beiden Männer noch, als die Täter gewaltsam in die Wohnung eindrangen. Einer der beiden bedrohte die Brüder mit einer Waffe, der andere durchsuchte die Wohnung nach Geld und Wertgegenständen. Die Täter flüchteten mit einem höheren dreistelligen Geldbetrag.