Ein Einbrecher ist Sonntagmorgen in ein Juweliergeschäft in Schwäbisch Gmünd eingedrungen. Er erbeutete laut Polizei mehrere Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro und flüchtete danach in Richtung Innenstadt. Zuvor hatte der Täter eine Schaufensterscheibe am Juwelierladen eingeschlagen und dadurch zusätzlich 500 Euro Sachschaden verursacht.