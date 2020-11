In Lonsee im Alb-Donau-Kreis sind am Wochenende Diebe in ein Fitness-Studio eingebrochen und haben Hanteln und Gewichte gestohlen. Die Täter schlugen laut Polizei in der Nacht zum Samstag eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Der Wert ihrer schweren Beute ist noch nicht bekannt.