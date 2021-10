Einbrecher wüten in Ulmer Schulgebäude

Einbrecher haben am Wochenende in einem Schulgebäude am Ulmer Kuhberg gewütet und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Laut Polizei zerstörten die Vandalen mehrere Notausgangschilder, versprühten den Inhalt von Feuerlöschern in den Fluren und Räumen, rissen Pinnwände um und warfen Fensterscheiben ein. Das Ganze schienen die Täter auch noch ordentlich zu feiern, so die Polizei. In der Schule wurde ein Bierkasten mit zahlreichen leeren Flaschen gefunden. Gestohlen wurde nichts. Die Täter sind vermutlich durch ein Fenster in das Schulgebäude eingestiegen. Die Polizei sicherte Spuren und fahndet nach den Einbrechern.