Diebe sind in Aalen in den Rohbau einer Hotelanlage eingebrochen und haben Schaden von rund 20.000 Euro verursacht. Laut Polizei entwendeten die Einbrecher zudem einen noch original verpackten Tresor, der zum Einbau bereitgelegt war. Die Einbrecher waren der Mitteilung zufolge in der Nacht auf Freitag zugange.