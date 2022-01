Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung in Aalen eingebrochen. Laut Polizei hatten sie es aber offenbar nicht auf Wertgegenstände abgesehen. Sie ließen einen Hund aus der Wohnung nach draußen. Außerdem holten sie ein Kleintier aus einem Käfig und ließen es frei. Der Hund kam allerdings von selbst wieder zurück in die Wohnung.