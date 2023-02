Ein Jugendlicher soll in ein Geschäft in Ulm eingebrochen sein und dort ein Handy gestohlen haben. Das wurde ihm wohl zum Verhängnis: Die Polizei konnte das Mobiltelefon orten.

Am Freitag konnte die Polizei innerhalb von zwölf Stunden einen 16-Jährigen ermitteln, der in ein Geschäft in Ulm eingebrochen sein soll. Auf seine Spur kamen die Ermittler per Handyortung.

Der Einbrecher hat zunächst eine Schiebetür des Geschäfts am Ulmer Eselsberg aufgehebelt (Symbolbild).

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach der Täter am Freitag die Schiebetür eines Geschäfts am Ulmer Eselsberg auf. Im Verkaufsraum soll der Einbrecher das Münzgeld aus mehreren Kassen genommen haben. Aus einer Kasse riss er demnach die gesamte Schublade heraus und nahm sie mit - zusammen mit anderen Wertgegenständen, unter anderem einem Handy.

Pech für den Einbrecher: Handyortung führte Polizei zu seinem Standort

Eine Zeugin meldete am nächsten Morgen der Polizei den Einbruch. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass das Handy gestohlen worden war. Was der Einbrecher offenbar nicht wusste: Der Eigentümer konnte sein gestohlenes Gerät orten.

Auch weiteres Diebesgut gefunden

Die Beamten fuhren daraufhin an die angezeigte Adresse. Bei der Durchsuchung der Wohnung traf die Polizei auf den 16-Jährigen. Und sie fand weiteres Diebesgut.