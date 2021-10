Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in zwei Geschäfte in Senden im Kreis Neu-Ulm eingebrochen. In einem Bekleidungsgeschäft öffneten sie gewaltsam einen Tresor und stahlen Bargeld. In einem angrenzenden Tierfachmarkt gelang den Einbrechern dies nicht, teilte die Polizei am Dienstag weiter mit.