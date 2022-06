Einbrecher festgenommen - Bewohner wachten auf

Die Polizei hat in Ulm einen 28-jährigen Einbrecher festgenommen. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus im Stadtteil Böfingen eingedrungen und hatte zunächst mehrere Schränke durchwühlt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Einbrecher ins Schlafzimmer kam, wachte eine Bewohnerin auf und weckte ihren Mann. Der Täter ergriff die Flucht und der Ehemann rannte hierher. Vor dem Haus kam es noch zu einer Rangelei, wobei sich der Täter mit der Beute losreißen konnte. Kurze Zeit später wurde der 28-jährige von einer Polizeistreife entdeckt. Inzwischen ist er in Untersuchungshaft.