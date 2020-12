per Mail teilen

Aus der kleinen Gemeinde Emerkingen im Alb-Donau-Kreis kommt jedes Jahr eine ganz besondere Lieferung: Weihnachtsbäume werden von dort zum Vatikan nach Rom gebracht. 40 Weihnachtsbäume sind seit Freitag unterwegs.

Organisiert hat die Weihnachtsbaum-Lieferung die frühere Bundesbildungsministerin und ehemalige Botschafterin im Vatikan, Annette Schavan aus Ulm. Die Freude in Rom sei immer sehr groß, erkärte sie, denn in Italien dürfen Tannen nicht geschlagen werden. Und so gebe es zum Fest immer künstliche Bäume. Eine echte Tanne aus dem Alb-Donau-Kreis sei da etwas ganz Besonderes.

Annette Schavan ganz links neben einem großen Weihnachtsbaum, daneben Roland Hauler und Anja Hauler, Emerkingens ehemaliger Bürgermeister Hans Rieger und Paul Hauler. Privat, Hans Rieger

Die Bäume sollen in den Kirchen, im Campo Santo Teutonico auf dem Gelände des Vatikan und dieses Mal auch im Vatikan selbst stehen. Im Staatssekretariat, in der Wohnung von Kardinal Kasper aus Heidenheim, der sich immer ganz besonders über diesen Gruß aus der Heimat freut. Außerdem sind die Weihnachtsbäume für die Botschaft in der Residenz und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Botschaft gedacht.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dieses Jahr vermutlich nicht nach Deutschland reisen wie sie es sonst tun. Sie bleiben in Rom, und sie werden diese schöne Erinnerungen an ihre Heimat in ihren Wohnungen haben." Annette Schavan, ehemalige Botschafterin im Vatikan

"Ich bringe sogar Tannenbäume nach Rom"

Die Idee für die Lieferung kam im Advent 2015. Damals war Annette Schavan seit einigen Monaten in Rom und fragt sich, wo der Weihnachtsbaum wohl herkommen könnte. Und erinnerte sich daran, dass ihr der damalige Bürgermeister von Emerkingen Hans Rieger eine Tannenbaumplantage gezeigt hatte. Dort hatte man vollmundig versprochen, die Bäume auch nach Rom zu liefern.

"Das ist eine ganz besondere Ehre, dass man dorthin liefern darf. Das ist ja nichts Alltägliches. Und das freut uns riesig." Roland Hauler, Inhaber Baumplantage

Der Besitzer der Tannenbaumplantage, Roland Hauler, freut sich sehr über den Auftrag aus Rom. Jedes Jahr kommt Annette Schavan mit einer Liste für die Baumstellung auf ihn zu. Und auch er bekommt die Freude der Empfänger zu spüren. Vergangenes Jahr zum Beispiel bekam Roland Hauler eine begeisterte Dankesmail aus Rom.