Nach Eilentscheidung: Ulmer Kurde in die Türkei abgeschoben

Ein Kurde aus Ulm ist am Donnerstagmorgen in die Türkei abgeschoben worden. Landtagsabgeordnete hatten sich dagegen eingesetzt. Zwei Anläufe waren in den vergangenen Wochen gescheitert.

Der Ulmer hatte sich bis zuletzt gegen die Abschiebung in die Türkei gerichtlich gewehrt. Er befürchtet als Kurde Verfolgung in der Türkei - auch, weil er in Ulm einer türkeikritischen Gruppe nahestand.

Ein Kurde aus Ulm ist am Donnerstagmorgen in die Türkei abgeschoben worden. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Kurde aus Ulm wollte in ein Drittland ausreisen

In der Abschiebehaft hatte er zuletzt die freiwillige Ausreise in ein drittes Land angekündigt, die Behörden hatten dem auch zugestimmt. Diese Zustimmung wurde aber kurzfristig widerrufen. Grund: Der Kurde hätte zur Ausreise in ein sicheres Land einen Reisepass gebraucht.

In einer letzten gerichtlichen Eilentscheidung war jetzt festgelegt worden, dass der Mann in die Türkei abgeschoben werden darf. Warum die Behörden nicht wenige Wochen bis zur Ausstellung des Passes warteten, erklärte das baden-württembergische Justizministerium mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht.

Der 32-jährige Ulmer saß in Deutschland nach mehreren Straftaten jahrelang in Haft. Er hatte unter anderem mit einer Gruppe Gleichgesinnter am Ulmer Feiertag Schwörmontag einen türkischen Imbiss in der Ulmer Innenstadt überfallen und teilweise demoliert.