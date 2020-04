Viele Kunden wollen Eier direkt am Hof kaufen, damit sie nicht in den Supermarkt müssen. Die Nachfrage ist stark gestiegen. Das beobachtet zum Beispiel auch Landwirt Jörg Baiker in Blaustein.

Schon früh am Morgen macht der Chef über 2.000 Hennen seine Runde. Sie scharren fit und putzmunter in ihrem Auslauf vor dem Stall. Obwohl sie vor Ostern stramm zu tun hatten, 1.400 Eier pro Tag. Kurzarbeit wegen Corona gab es auf dem Hühnerhof im Blausteiner Stadtteil Hohenstein, oberhalb des Kleinen Lautertals nicht, so Landwirt Jörg Baiker.

Herr über 2.000 Hennen: Bio-Landwirt Jörg Baiker aus Blaustein-Hohenstein (Alb-Donau-Kreis) SWR Torsten Blümke

Nachfrage nach Bio-Eiern extrem gestiegen

Viele Kunden wollten ihre Eier direkt am Hof kaufen, damit sie nicht in den Supermarkt müssen, so Baiker. Die Nachfrage sei extrem gestiegen, vor allem auf den Wochenmärkten. Vor Ostern und auch Weihnachten werde viel daheim gebacken, das komme dazu.

"Wir haben wirklich alle Hände voll zu tun, die Hühner auch, wobei die Hühner kümmert es wenig, die machen ganz normal weiter wie bisher, legen weiter ihre Eier." Landwirt Jörg Baiker aus Blaustein

Dafür werden sie mit ausreichend Platz in Stall, einem Auslauf zum Scharren und auf der Wiese belohnt. Männliche Gesellschaft haben sie auch: Zwischen all den braunen Hennen stolzieren etliche weiße Hähne. Die seien wichtig fürs Sozialgefüge, bringen Ordnung in den Stall, erklärt Baiker.

Gutes Futter für die Eier-Produktion

Verwöhnt wird das Federvieh täglich zweimal mit Bio-Futter. Körner-und Grünfutter stammt aus eigenem Anbau. Die Tiere kriegen Mais, Weizen, Ackerbohnen, Kleegras, ein bisschen Soja aus Bayern, Mineralien wie Kalk von der Schwäbisch Alb für eine feste Eierschale. Auffällig an den Bio-Eiern ist ein sattes gelbes Dotter. Jörg Baiker verkauft die Eier auch an einige Supermärkte in Ulm, auf den Wochenmärkten in Erbach und Blaustein und im Hofladen seiner kleinen Gärtnerei in Bermaringen.

Eier sollten mindesten sieben Tage alt sein

Vor Ostern lässt er die braunen Eier seiner Hühner von einem Kollegen mit Biofarben auch bunt färben; auch wenn sich dafür weiße Eier eigentlich besser eignen. Wichtig sei, meint er, dass die Eier mindestens sieben Tage alt seien. Beim Reifen bilde sich zwischen Schale und Eihaut eine feine Luftschicht, dann ließen sie sich besser schälen.

Die Hühner der Rasse Lohmann legen braune Eier. Auch sie gibt es zu Ostern in gefärbter Variante. SWR Torsten Blümke

Nach Ostern ab in die Röhre?

Arbeit getan und nun ab in die Röhre? Für Baikers Hühner gilt das nicht: Jede seiner Henne darf zweimal Weihnachten und Ostern erleben. Sein Betrieb hält die Hühner länger als viele andere Betriebe, 16 Monate bleiben sie auf dem Hühnerhof. Auch wenn das Eiergeschäft jetzt wieder etwas ruhiger wird, auf dem Bauernhof selbst ruht die Arbeit nach Ostern nicht. Gemüseanbau und Mais-Aussaat stehen an.

Aber Ostern feiert der 31-jährige Vater von zwei Kindern natürlich mit Eiersuchen im Garten. Und wer bringt die auf einem Hühnerhof? Etwa der Osterhase? Natürlich der Osterhase, erklärt Baiker. Das Huhn lege die Eier und wie der Hase und das Huhn zusammenarbeiten, bleibe ihr großes Geheimnis.