Eine Frau hat in Krumbach (Kreis Günzburg) an einem Geldautomaten einer Bankfiliale 2.000 Euro gefunden. Sie wollte zunächst dem Abheber hinterherlaufen, konnte ihn aber laut Polizei nicht mehr erreichen. Währenddessen war auch noch ihre EC-Karte vom Automaten eingezogen worden. Die Seniorin brachte das Bargeld zur Polizei in Krumbach. Kurz darauf meldete sich auch der Mann, dem das Geld gehörte. Er hatte sich ebenfalls bei der Polizei gemeldet.