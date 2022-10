Mit Trillerpfeife und per Handzeichen ist am Dienstag der Verkehr am Ehinger Tor in Ulm geregelt worden: Die Ampelanlage war umprogrammiert worden und deshalb außer Betrieb.

Für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer war die Situation an der Kreuzung am Ehinger Tor in Ulm am Dienstagvormittag ungewöhnlich. Damit der Fahrzeugverkehr reibungslos laufen und auch Fußgänger sicher über die Straße kommen konnten, mussten alle den Anweisungen der Polizisten folgen.

Der Verkehr an der Kreuzung am Ehinger Tor musste am Dienstag per Hand geregelt werden. Die Ampeln waren ausgeschaltet. SWR Isabella Hafner

Ehinger Tor in Ulm: Längere Grünphase für alle, außer für Autos

Bereits am Mittag war die Ampel wieder in Betrieb. Sie war zuvor umprogrammiert worden. Denn künftig soll an der Kreuzung beim Ehinger Tor vor allem die Ampel an der querenden B28 für Busse, Bahnen, Radler und Fußgänger länger grün leuchten.

Nach Mitteilung der Ulmer Stadtverwaltung soll sich die Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer so deutlich verbessern. Das betrifft vor allem den Bereich zwischen Universum Center und Finanzamt Ulm. Die Polizei hat nach der Ampelregelung per Hand am Dienstag eine positive Bilanz gezogen: Alles hat gut geklappt.