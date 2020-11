per Mail teilen

Schwere Zeiten für die Zweitliga-Basketballer in Ehingen. Normalerweise kommen zu den Heimspielen mehr als 1.000 Zuschauer. Jetzt aber ohne Fans spielen zu müssen, macht die Lage dramatisch.

Eigentlich sind die Profi-Basketballer das sportliche Aushängeschild der 25.000-Einwohner-Stadt, spielen sie doch seit Jahren in der Zweiten Basketball-Bundesliga. Die Saison wäre schon ohne Corona schwierig genug worden, haben die Ehinger doch den geringsten Etat der gesamten Liga Pro A. Corona aber bedeutet für das Team Ehingen-Urspring den puren Kampf ums Überleben – sportlich und wirtschaftlich.

"Die Situation ist extrem", sagt Manager Nico Drmota an Rande eines Trainings im Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium, "es ist von Tag zu Tag schwer, den Betrieb und das Überleben zu organisieren. Es ist eine Herausforderung höchsten Grades". Während die Zweitliga-Clubs im Schnitt einen Etat von mehr als einer Million Euro haben, hat man in Ehingen das Budget noch einmal gekürzt, von 350.000 auf 300.000 Euro. Manager Drmota drückt auf die Kostenbremse wann immer es geht. Bei Auswärtsfahrten nach Jena oder Trier zum Beispiel, werde man nun lieber in der Nacht zurückfahren, um Hotelkosten zu sparen.

Schwierige Zeiten für die Ehinger Basketballer

Bei Heimspielen fehlen derzeit im Schnitt 850 zahlende Zuschauer. Der Club versucht, die Sponsoren bei Laune zu halten, indem er einen Livestream anbietet und ihnen pünktlich zu Übertragungsbeginn ein Essen nach Hause liefert. Manager Drmota treibt die Frage um, wie lange das gut geht.

Spielen für ein Taschengeld

Die vier ersten Spiele in der Saison hat Ehingen verloren. Im Profi-Kader waren noch nie so viele Nachwuchsspieler, die für ein Taschengeld spielen. Mut machen ist jetzt eine der Hauptaufgaben von Trainer Domenik Reinboth.

"Meine Herausforderung ist, immer das Positive zu betonen", erklärt der Coach. "Wir sind schlecht gestartet. Aber wir können uns mit den jungen Spielern noch entwickeln im Laufe der Saison".

Reinboth versucht, das Corona-Chaos in der Liga mit zahlreichen kurzfristigen Absagen von den Spielern einigermaßen fernzuhalten. So war auch am vergangenen Wochenende unklar, ob sie überhaupt spielen dürfen. Nach mehreren Verdachtsfällen werden sowohl Trainings als auch Spiele abgesagt, zugesagt und doch wieder abgesagt.

Am schlimmsten ist fehlende Perspektive

Eine erhebliche Belastung, auch für die Basketballer selbst, sagt Spieler Ferenc Gille. "Für einen Spieler ist das stressig und ungewohnt“, meint der 22-Jährige. Vor allem ohne Fans zu spielen, die einem Unterstützung geben, sei schwierig.

Aber am schlimmsten – das sagen auch Trainer und Manager – sei die fehlende Perspektive. Nicht zu wissen, wie es im Januar oder Februar weitergeht, wie lange man noch spielen und sich finanziell über Wasser halten kann.