So allmählich wird die Lage richtig prekär, für die Basketballer in Ehingen. Eigentlich sind sie das sportliche Aushängeschild der 25.000-Einwohner-Stadt, spielen sie doch seit Jahren in der Zweiten Basketball-Bundesliga. Oft kommen zu den Heimspielen mehr als 1.000 Zuschauer. Die Saison wäre schon ohne Corona schwierig genug worden, haben die Ehinger doch den geringsten Etat der gesamten Liga Pro A. Jetzt aber auch noch ohne Zuschauer spielen zu müssen, macht die Lage geradezu dramatisch.