Das Kreisimpfzentrum in Ehingen schließt Mitte August. Das hat das Landratsamt bekannt gegeben. In den vergangenen sechs Monaten wurden dort mehr als 70.000 Impfdosen verabreicht.

Den größten Andrang gab es im Kreisimpfzentrum Ehingen (Alb-Donau-Kreis) in einer Aprilwoche mit mehr als 4.200 Impfungen. In der letzten Juliwoche waren es nur noch rund 1.200. Gerne hätten die Mitarbeiter noch mehr Menschen geimpft, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes Alb-Donau. Es habe aber gerade in der Anfangszeit Lieferschwierigkeiten bei Impfstoffen gegeben.

Das Ulmer Impfzentrum übernimmt im August die Aufgaben aus Ehingen. SWR Uli Zwerenz

Nachfrage nachgelassen - Ulm übernimmt

In den vergangenen Wochen war auch die Nachfrage nach Impfungen in Ehingen weiter gesunken. Hintergrund der Schließung ist nun aber eine Entscheidung der Landesregierung, wonach die Zahl der Impfzentren in Baden-Württemberg verringert werden soll. Die Aufgaben des Ehinger Zentrums übernimmt dann ab dem 15. August das Impfzentrum in Ulm.

Im Gespräch mit SWR4-Reporter Peter Köpple zieht der Landrat des Abl-Donau-Kreises, Heiner Scheffold, Bilanz (Audio)