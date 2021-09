Am Freitag ist die erweiterte Abfalldeponie Roter Hau in Ehingen-Stetten (Alb-Donau-Kreis) in Betrieb genommen worden. Auf dem neuen, fast um sieben Meter erhöhten Deponieabschnitt soll laut Mitteilung des Landratsamtes leicht belasteter Bauschutt abgelagert werden. Die Kosten betrugen rund eine Million Euro. Mit dem größeren Fassungsvermögen soll auf der Deponie laut Planung noch in den kommenden 30 Jahren Bauschutt und Erdaushub entsorgt werden können.