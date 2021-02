Eine 81-jährige Frau aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und die Polizei haben am Mittwoch in letzter Sekunde verhindert, dass der Ehemann der Frau von Betrügern um eine hohe Geldsumme gebracht wurde. Der 84-Jährige war demnach mehrfach von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Ihm sei suggeriert worden, in der Türkei laufe ein Strafverfahren gegen ihn und er müsse deswegen mehr als 18.000 Euro als Kaution überweisen. Nicht einmal von seiner Frau ließ sich der Mann davon abhalten, dem Anrufer zu glauben. Die 81-jährige Ehefrau verständigte schließlich die Polizei, um ihren Mann zu stoppen. Dieser hatte das Geld bereits auf eine von den Betrügern mitgeteilte Kontoverbindung in Belgien überwiesen. Die Polizei konnte über die Bank des Mannes die Geldüberweisung im letzten Moment stoppen.