Der Ederheimer Ortsteil Hürnheim muss seit fast einer Woche ohne Telefon und Internet auskommen. Der Zustand könnte noch das ganze Wochenende anhalten.

Die Telekom hat nach eigenen Angaben die Ursache für den Ausfall von Telefon und Internet in Hürnheim im Kreis Donau-Ries gefunden. Am Freitagvormittag hieß es von dem Unternehmen noch, man sei noch auf der Fehlersuche. Ein Sprecher der Telekom teilte nun mit, er hoffe, dass ein Techniker noch Freitag oder spätestens am Montag die notwendigen Instandsetzungsarbeiten durchführen kann.

Fehler in der Funkverbindung: Hürnheim nur per Funk ans Internet angeschlossen

Von dem Telefon- und Internetausfall in dem Ederheimer Ortsteil sind laut Telekom rund 100 Kundinnen und Kunden betroffen. Hürnheim hat insgesamt rund 300 Einwohner. Konkret liege die Ursache in einer gestörten Richtfunkverbindung. Der Verteilerkasten in Hürnheim sei nicht über ein Glasfaserkabel ans Netz angebunden, sondern über eine Funkverbindung zu einem Mobilfunkmasten. Die Telekom gehe davon aus, dass in dem Mast eine Hardwarekomponente defekt sei.

Telekom nennt Ericsson als verantwortliches Unternehmen

Für den Austausch sei das Unternehmen Ericsson verantwortlich, das für die Wartung der Hardware dort zuständig sei. Ein Ericsson-Techniker sollte eigentlich schon am Donnerstag im Einsatz sein, aber leider sei der Termin nicht zustande gekommen, teilt der Telekom-Sprecher mit. Er entschuldige sich für die Unannehmlichkeiten der betroffenen Kundinnen und Kunden.

Schlechter Handyempfang macht Betrieben zusätzlich zu schaffen

In Hürnheim sind seit vergangenem Samstag die Festnetztelefone tot, und das Internet funktioniert nicht. Die lange Störung sorgt bei vielen Hürnheimern für Unmut und stellt Unternehmen vor große Probleme, die kaum noch ihrem Tagesgeschäft nachgehen können. Unternehmer Johannes Kuß sagte, er könne die Löhne seiner Mitarbeiter und Rechnungen nicht bezahlen. Die Telefone seien zwar auf Handys umgeleitet, aber in Hürnheim sei der Handyempfang schlecht. Das gleiche gelte für das mobile Internet. Das Arbeiten per Hotspot funktioniere nur mäßig.