Licht aus für Klimaschutz und Frieden

Städte und Gemeinden von Ostwürttemberg bis Oberschwaben beteiligen sich am Samstagabend an der weltweiten Aktion "Earth Hour". Um 20:30 Uhr wird für eine Stunde das Licht ausgeschaltet, um ein Zeichen für den Klimaschutz und den Frieden zu setzen. Das Kloster Lorch liegt dann im Dunkeln, genauso wie das Heilig-Kreuz-Münster und das Rathaus in Schwäbisch Gmünd. Auch in Aalen wird ab halb neun am Rathaus, dem Spion und dem Limesmuseum die Beleuchtung für eine Stunde ausgehen. In Oberkochen wird auch die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Ehingen im Alb-Donau-Kreis und Ulm beteiligen sich an der Aktion, genauso wie Neu-Ulm und Illertissen. Auch in Nördlingen, Dillingen, Lauingen und Günzburg werden die Wahrzeichen im Dunkeln liegen.