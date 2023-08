In Ostwürttemberg hängt jeder zehnte Arbeitsplatz an der Automobilindustrie. Doch die Branche wandelt sich. Ist die E-Mobiltät die Zukunft der Autozulieferer? Durchaus, sagt die IHK.

Es sind Zulieferer für Karosserie, Interieur, Licht: In Ostwürttemberg hängt jeder zehnte Arbeitsplatz und jeder zehnte Euro an der Automobilindustrie. Haben denn die Autozulieferer eine Zukunft im aktuellen Transformationsprozess der Automobilindustrie? Eine Studie der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg (IHK) sagt: Ja. Es gibt gute Chancen, aber auch Herausforderungen.

Ein Beispiel, bei dem es gut läuft mit dem Wandel hin zur E-Mobilität, ist die Firma Aradex in Lorch (Ostalbkreis). Der Mittelständler elektrifiziert Nutzfahrzeuge: Radlader, Raupenbagger oder Kehrmaschinen mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb. Für Teile des Antriebs sorgt Aradex. Der zu einem chinesischen Konzern gehörende Lorcher Mittelständler hat mit alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge eine Nische besetzt.

Die Lorcher Firma Aradex liefert Teile für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, wie zum Beispiel, Muldenkippern, Raupenbaggern und Flugzeugschleppern. Geschäftsführer Stefan Hellfeld: "Haben unsere Nische gefunden." SWR Frank Polifke

Rund 1.000 Nutzfahrzeuge werden pro Jahr umgerüstet, erzählt Geschäftsführer Stefan Hellfeld. Das Lorcher Unternehmen mit nicht mal 80 Beschäftigten bietet passgenaue Lösungen an: Für Muldenkipper, Bergwerksfahrzeuge, Flugzeugschlepper auf Flughäfen - und sogar für Schiffe, Hafenschlepper zum Beispiel. Es seien Kunden, die die entsprechenden Dieselfahrzeuge hätten, aber jetzt diese Fahrzeuge elektrifizierten, so Hellfeld.

"Das sind alles Kunden, die eigentlich auch entsprechende Dieselfahrzeuge haben, aber jetzt mehr und mehr mit uns eine Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge angestoßen haben."

Ministerin Hoffmeister-Kraut: E-Mobilität als Chance für Autozulieferer

13 Millionen Euro Umsatz hat Aradex nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr gemacht. Grund genug für Lob aus Ministerinnen-Mund: Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht den Mittelständler als Vorbild, wie sie am vergangenen Dienstag bei einem kurzen Besuch sagte. Aradex habe es geschafft, sich über seine Technologie der E-Mobiliät erfolgreich im Markt zu positionieren. Die tiefgreifenden Veränderungen, die auch auf das Automobilland Baden-Württemberg zukämen, seien auch eine Chance, die es zu ergreifen gelte.

"Es kommt zu tiefgreifenden Veränderungen, aber es ist auch eine Chance für uns als Standort Baden-Württemberg, als Automobilland. Diese Chance müssen wir ergreifen."

IHK-Geschäftsführer Rentschler: Gute Zusammenarbeit für Wandel

In Ostwürttemberg gelingt die Zusammenarbeit, um den Wandel zu gestalten, sagt der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg (IHK), Thilo Rentschler. Das Netzwerk des Transformationsprozesses der Unternehmen untereinander werde unterstützt von Südwestmetall, der IHK, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Ostwürttemberg und den Kommunen. Auch die Zusammenarbeit mit der IG Metall laufe sehr gut, so Rentschler. Er sei überzeugt davon, dass der anstehende Veränderungsprozess gelingen werde. Davor liege noch eine harte Wegstrecke, aber in zwei, drei Jahren könne man die Früchte sehen und ernten.

"Die Transformation wird gelingen, davon bin ich ganz fest überzeugt. Wir haben mit Sicherheit noch eine harte und anstrengende Wegstrecke vor uns. Aber ich bin mir auch sicher, in zwei, drei Jahren werden wir die ganz konkreten Früchte sehen und ernten können."

Studie: Autozulieferer in Ostwürttemberg mit Wachstumschancen

Eine Studie von IW Consult im Auftrag des Transformationsnetzwerks Ostwürttemberg, zu dem unter anderem die IHK und die Landkreise Heidenheim und Ostalb gehören, unterstreicht den Optimismus des IHK-Geschäftsführers: Viele Autozulieferer der Region haben bei den anstehenden Veränderungen in der Automobilindustrie, wie etwa dem Wandel hin zur E-Mobilität, nicht nur gute Überlebens-, sondern auch Wachstumschancen. Sie produzieren in Bereichen wie Beleuchtung, Karosserie oder Innenausstattung. Für autonome, also selbstfahrende, Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge müssten auch in diesen Bereichen neue Konzepte entwickelt werden, etwa neue Lichtkonzepte für autonomes Fahren, heißt es dazu.

Außerdem haben viele Autozulieferer der Studie zufolge auch Fähigkeiten und Chancen, in Märkten außerhalb der Automobilbranche erfolgreich zu sein. Eine weitere Stärke sieht die Studie in der guten Vernetzung der Unternehmen mit den Hochschulen in Aalen und Heidenheim.

Schlechte Breitbandversorgung als Nachteil

Andererseits bemängelt die Studie die vergleichsweise schlechte Anbindung vieler Betriebe in Ostwürttemberg ans schnelle Internet. Nur die Hälfte der Unternehmen ist demnach mit der Leistungsfähigkeit der Netze zufrieden. Eine hochleistungsfähige Internetversorgung sind ihrer Darstellung zufolge wegen zunehmender digitaler Prozesse immer wichtiger.

Außerdem sollten die Mittelständler in Ostwürttemberg ihre Akademikerquote erhöhen, empfiehlt die Studie. Diese sei - verglichen mit dem baden-württembergischen Durchschnitt - gering.

Gute Noten für Zukunftschancen der Autozulieferer

Unter dem Strich stellt die Studie den Kreisen Heidenheim und Ostalb gute Noten aus, was die Zukunftschancen der Autozulieferer betrifft. IHK-Geschäftsführer Thilo Rentschler stellt aber auch klar: Volkswirtschaft und der Wandel in der Wirtschaft seien ein dynamischer Prozess. "Keiner weiß, was an neuen Herausforderungen noch auf uns zukommt."