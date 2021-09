Wer sein Elektroauto in der Rathaus-Tiefgarage in Aalen auflädt, muss künftig dafür bezahlen. Laut Stadtwerke werden die Ladesäulen am Donnerstag und Freitag auf einen kostenpflichtigen Betrieb umgestellt. Bislang waren die Stromkosten in den Parkgebühren inbegriffen.