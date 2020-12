Das Jahr 2020 ist für die Landwirte im Ostalbkreis Krisen- und Normaljahr zugleich gewesen. Der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamtes zieht eine durchwachsene Bilanz. Die Corona-Krise habe deutliche Auswirkung auf die Arbeit der Bauern gehabt, so die Bilanz. So war der für die Ostalb wichtige Milchmarkt deutlichen Schwankungen unterlegen: Im März beispielsweise sei es zu Hamsterkäufen bei der Butter gekommen, nach Ostern brach der Markt drastisch ein. Die Schließung der Gastronomie wirkte sich zudem auf den Absatz von Rindfleisch aus. Zugleich aber sei der Arbeit der Landwirte eine deutliche Wertschätzung gezeigt worden. Der historische Einbruch bei den Schweinepreisen sei auf die Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest auf den internationalen Absatzmarkt zurückzuführen. Im kommenden Jahr, so ein erster Ausblick, falle erstmals seit langem der traditionelle Kalte Markt in Ellwangen aus.