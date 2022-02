per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat im Zusammenhang mit einem Rauschgiftverfahren am Dienstag die Wohnungen von acht Tatverdächtigen durchsucht. Laut Mitteilung waren darunter Gebäude in Günzburg und Ichenhausen sowie in Langenau (Alb-Donau-Kreis). Die Beamten stellten geringe Mengen Marihuana, sowie Speichermedien und mehrere Handys sicher. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 21 und 45 Jahren.