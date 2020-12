Nach dem gewaltsamen Tod eines 26-jährigen Mannes in Ebersbach (Kreis Göppingen) ist im Zuge der Ermittlungen auch eine Wohnung im Ostalbkreis durchsucht worden. Laut Polizei richtet sich derzeit der Verdacht gegen die Lebenspartnerin des Mannes und gegen dessen Bruder. Beide sind inzwischen in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige war vor einer Woche so stark geschlagen worden, dass er noch am Tatort starb.