Aalen und Gmünd: Durchsuchungen in Corona-Testzentren

Die Kriminalpolizei Aalen und der Ulmer Zoll haben am Mittwoch vier Corona-Testzentren im Ostalbkreis und Privaträume der Betreiber durchsucht. Im Raum steht Betrugsverdacht.

Am Mittwochvormittag waren die Kriminalpolizei Aalen und der Ulmer Zoll in vier Corona-Testzentren im Einsatz. Drei davon in Aalen und eines in Schwäbisch Gmünd. Außerdem durchsuchten sie Privaträume der Betreiber.

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen bestätigte dem SWR einen Bericht dazu in der "Schwäbischen Post". Der Grund: Die Betreiber sollen bei der Abrechnung von Corona-Tests betrogen haben. Festnahmen habe es nicht gegeben. Wie viele Verdächtige im Fokus stehen, ob es weitere Durchsuchungen geben wird und welchen Umfang die Vorwürfe haben - dazu wollte der Sprecher nichts sagen.