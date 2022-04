Durchsuchung in Zusammenhang mit bundesweiter Razzia gegen Rechts

per Mail teilen

Bei der bundesweiten Razzia am Mittwoch gegen rechtsextreme Organisationen hat es nach Recherchen der Ulmer "Südwest Presse" auch in Neu-Ulm eine Polizeiaktion gegeben. Dabei ging es offenbar um Ermittlungen gegen eine Gruppe, die sich "Atomwaffen Division Deutschland" nennt. Festgenommen wurde in Neu-Ulm niemand, allerdings wurden laut Bericht Propagandamaterial und weitere Beweisstücke sichergestellt.