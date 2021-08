Ein bislang Unbekannter hat in Nördlingen an einem Durchgang der Stadtmauer für Fußgänger und Radfahrer einen ganz dünnen Draht gespannt. Laut Polizeibericht wurde der Draht in einer Höhe von etwa einem halben Meter über dem Boden gespannt und war fast nicht sichtbar. Fußgänger sahen die Falle aber doch und warnten herannahende Radfahrer. Sie verhinderten Unfälle. Die Polizei sucht den Täter wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.