Hebammenstudium hat begonnen

Die Duale Hochschule Heidenheim bietet in diesem Wintersemester erstmals den Studiengang "Angewandte Hebammenwissenschaft" an. Das Universitätsklinikum Ulm ist nach eigenen Angaben Partner. 22 Studierende haben das Studium Anfang Oktober in Ulm und Heidenheim begonnen, sie sind der erste Jahrgang seit der Ausbildungsreform. Laut Uniklinik sind es ausschließlich Frauen, es gebe aber auch Bewerbungen von Männern. Das Studium dauert sieben Semester. Praktische Erfahrungen sollen die Studierenden an der Klinik für Frauenheilkunde in Ulm sammeln können. Der neue Studiengang bietet die Möglichkeit, als Hebamme staatlich anerkannt zu werden und einen Bachelor-Hochschulabschluss zu machen. Die klassische Hebammenausbildung gibt es laut Mitteilung nicht mehr.