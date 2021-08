Wegen Handwerkermangels verzögert sich die Fertigstellung der neuen Einrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm). Erst im kommenden Frühjahr, so die Kalkulation der örtlichen Regionalleitung, sollen dort nach und nach acht Menschen mit Handicap einziehen. Es ist die zweite Wohneinrichtung des DRW im Kreis Neu-Ulm, bereits seit zehn Jahren leben in einem Haus in Illertissen 23 Menschen mit Behinderung. Für das neue Haus in Vöhringen sucht die Stiftung noch Mitarbeitende für alle Bereiche.