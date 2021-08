per Mail teilen

Mit einer Drohne, Rettungshunden und mehreren Streifenwagen hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen entlang der B30 bei Biberach nach einem Unfallflüchtigen gesucht. Der betrunkene 28-Jährige hatte zuvor mit einem Auto samt leerem Pferdeanhänger einen Unfall verursacht. Er war laut Polizei in die Leitplanken gekracht und dann zu Fuß davon- gelaufen. Per Drohne wurde er schließlich mehrere Kilometer entfernt unverletzt gefunden.