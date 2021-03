per Mail teilen

Drogeriemärkte wie die Ulmer Drogeriemarktkette Müller wollen ab kommender Woche Corona-Schnelltests anbieten. Die Nasenabstrich-Sets für zuhause werden demnach in allen 571 Filialen und auch online zu kaufen sein. Auch Apotheken und der Discounter Aldi wollen ab nächster Woche Corona-Schnelltests verkaufen, Rossmann eine Woche später. Die Drogeriemarktkette DM will zusätzlich Schnelltest-Center vor 250 Filialen in Baden-Württemberg einrichten.