Die Ulmer Drogeriemarktkette Müller will ihr Onlinegeschäft stärken. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" hat der Geschäftsführer außerdem einen Lieferdienst angekündigt.

Die perfekte Lösung dafür gebe es noch nicht, sagte Geschäftsführer Günther Helm dem "Handelsblatt" und fügte hinzu: "Klagen hilft nicht, wir müssen machen". Bislang müssen Kunden ihre per Internet oder App bestellte Ware allerdings im Geschäft abholen. Müller treibe aber die Digitalisierung voran. Die vor wenigen Monaten eingeführte App werde bereits von einer halben Million Kunden genutzt.

Weiteres Wachstum bei der Drogeriekette Müller soll auch über neue Filialen in Fachmarktzentren und Innenstädten erreicht werden. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Weiteres Wachstum solle aber nach wie vor auch über neue Filialen in Fachmarktzentren und Innenstädten erreicht werden. Wenn attraktive Flächen in den Städten frei würden, wolle die Drogeriemarktkette davon profitieren. In der Corona-Zeit hätten die Menschen den sozialen Kontakt vermisst. Deswegen werde das Einkaufen in der Innenstadt wiederkommen.

Entlassungen bei Kaufhaus Abt angeblich ohnehin geplant

Zu den 21 Entlassungen im April dieses Jahres beim Ulmer Kaufhaus Abt, das Müller 2017 übernommen hatte, sagte Helm, dass diese nichts mit der Corona-Krise zu tun gehabt hätten. Es sei ohnehin geplant gewesen, das Kaufhaus umzustrukturieren. Damals hatte die Drogeriekette dem SWR dagegen mitgeteilt, dass die Gründe in den coronabedingten Umsatzeinbußen lägen.

"Seien Sie unbesorgt, es ist alles geregelt." Müller-Geschäftsführer Günther Helm

Der 41-jährige Österreicher führt das Unternehmen seit gut einem Jahr gemeinsam mit Gründer Erwin Müller. Zur Zukunft des Unternehmens, in dem der 88-Jährige noch im Tagesgeschäft aktiv ist, sagte Helm: "(...) seien Sie unbesorgt, es ist alles geregelt."